Bericht: Sebastian Vettel will zu Mercedes wechseln - Absage an McLaren

Quo vadis, Sebastian Vettel? Der zweit-erfolgreichste deutsche Formel-1 -Fahrer nach Michael Schumacher steht nach seinem am Dienstag verkündeten Aus bei Ferrari zum Saisonende der aktuell wegen der Corona-Krise noch nicht gestarteten F1-Saison ohne Cockpit für 2021 da. Nach Informationen von Auto Bild Motorsport und Sport1, die sich auf die gleiche Quelle berufen hat Vettel nun ein unterschriftsreifes Vertragsangebot des McLaren-Teams für die kommende Saison abgelehnt - um zu pokern. So wolle der Heppenheimer im kommenden Jahr entweder zu Mercedes wechseln - oder seine Formel-1-Karriere komplett beenden.

Deutsche Formel-1-Fans werden auf die erste Variante hoffen: Ein deutscher Fahrer, der immerhin viermaliger Weltmeister ist, in einem deutschen Team, das dazu noch eines der erfolgreichsten der Neuzeit ist - eine perfekte Kombination. Diese Überzeugung konnte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht verbergen, als er Vettel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur regelrecht adelte: Der Österreicher lobte Vettel als großartigen Fahrer und große Persönlichkeit. Der Noch-Ferrari-Mann sei „für jedes Formel-1-Team eine Bereicherung“, betonte Wolff, dessen Fahrerpaarung Lewis Hamilton und Valtteri Bottas nur bis Ende 2020 gebunden ist.

Zuvor hatten Auto Bild Motorsport und Sport1 berichtet, dass Vettel kurz vor einem Wechsel zum englischen Traditionsrennstall McLaren stehen würde - und es damit einen Fahrer-Tausch zwischen Carlos Sainz, dessen Ferrari-Wechsel kurz vor der Verkündung steht, und eben Vettel geben werde. Laut dem neuesten Bericht soll Vettel nun jedoch die McLaren-Offerte abgelehnt haben, da er in seinem Alter bei einem Team keine Entwicklungsarbeit mehr leisten wolle, um in einem Siegerauto zu sitzen - und genau darauf kommt es beim Team auf Woking nach dem Wechsel von Renault- auf Mercedes-Motoren ab 2021 an. Sainz-Nachfolger solle nun Renault-Pilot Daniel Ricciardo werden.