Formel 1: Sebastian Vettel im Qualifying auf Platz drei - Mercedes dominiert in Shanghai

Sebastian Vettel hat die Pole Position für das 1000. Rennen der Formel 1 klar verpasst. Der 31 Jahre alte Heppenheimer musste sich am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von China in seinem Ferrari mit dem dritten Platz zufrieden geben. Die Pole holte sich WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Vierter wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Renault den achten Platz.

