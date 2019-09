Ferrari-Youngster Leclerc holt Pole Position in Singapur vor Hamilton - Vettel Dritter

Ferrari-Youngster Charles Leclerc ist zur Pole Position für das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gestürmt. Mit einer brillanten Runde holte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Samstag den besten Startplatz auf dem Marina Bay Street Circuit. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton musste sich im Mercedes mit Platz zwei begnügen. Dritter wurde Sebastian Vettel im zweiten Ferrari .

Lerclerc glücklich über Pole Position - Vettel hadert mit Qualifying-Abschnitt drei

Die Stärke der Scuderia auf dem kurvenreichen Stadtkurs kam überraschend. Für Leclerc ist es die dritte Pole Position in Serie. Zuletzt hatte er die Rennen in Spa und Monza gewonnen. Der zweite Deutsche neben Vettel im Fahrerfeld, Nico Hülkenberg, fuhr im Renault auf Platz neun.

"Ich bin extrem glücklich. Es war eine gute Runde, aber es gab auch einige Momente, an denen ich fast die Kontrolle verloren hätte", sagte Leclerc nach dem Qualifying. "Ich muss dem Team danken. Sie waren großartig." Vettel zeigte sich weniger glücklich über Platz drei. "Das letzte Bisschen des Qualifying-Abschnitts drei war nicht so toll, aber so ist es halt", sagte der Deutsche.