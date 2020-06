Formel-1-Sportchef Ross Brawn stellt klar: Europa-Rennen reichen für WM-Titel

Die Formel 1 hatte zuvor einen Notkalender für den Neustart der Saison veröffentlicht. Zum Auftakt sollen am 5. und 12. Juli zwei Grand Prix im österreichischen Spielberg gefahren werden . Diesmal wird in Österreich gleich zweimal gefahren - und die Formel 1 sucht weiterhin nach Möglichkeiten, die Doppel-Rennen spannender zu gestalten. Der Vorschlag von Sprint-Rennen in verkehrter Startreihenfolge wurde vor allem von Mercedes abgelehnt, dennoch hat Liberty Media noch andere Ideen.

Unterschiedliche Reifenmischungen?

Nach den Kursen in Österreich folgen Rennen in Budapest und zweimal Silverstone sowie in Barcelona, Spa-Francorchamps und Monza. Zwar peilt die Rennserie insgesamt mindestens 15 bis 18 WM-Läufe bis Dezember an. Doch wegen der globalen Pandemie-Lage ist offen, ob weitere Grand Prix außerhalb Europas überhaupt möglich sind. Noch immer möglich ist, dass im weiteren Verlauf der Saison doch ein Rennen auf dem Hockenheimring stattfindet.