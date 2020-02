Formel-1-Sportchef Ross Brawn: Rennen in China könnte ans Jahresende verlegt werden

Der Grand Prix von China in Shanghai am 19. April ist das vierte Saisonrennen. Der Motorsport-Weltverband FIA hatte zuvor angekündigt, den Kalender der bevorstehenden Rennen bewerten zu wollen und, "falls nötig, jede erforderliche Maßnahme" zu ergreifen, "um dabei zu helfen, die weltweite Motorsportgemeinschaft und die breite Öffentlichkeit zu schützen". Das Coronavirus war vor wenigen Wochen in der Stadt Wuhan ausgebrochen. Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde sind mittlerweile rund 25 000 Menschen erkrankt. Es wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen in dem Land abgesagt.