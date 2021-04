Formel 1 gibt bekannt: Sprint-Rennen statt Qualifikation bei drei Grand Prix

Die Formel 1 fährt in dieser Saison bei drei Grand Prix zusätzliche Sprintrennen am Samstag der Renn-Wochenenden. Diese Läufe über die Distanz von jeweils 100 Kilometern werden anstelle der Qualifikation die Startaufstellung für die Grand Prix am Sonntag ermitteln, wie der Motorsport-Weltverband Fia am Montag nach einem einstimmigen Votum der Formel-1-Kommission mitteilte. Der Sieger eines Sprintrennens erhält drei WM-Punkte, der Zweite zwei und der Dritte einen Zähler.

