Formel-1-Star Max Verstappen über den WM-Kampf mit Hamilton, sein Talent und seinen Fahrstil

Max Verstappen gilt als Enfant terrible der Formel 1 – und als größter Herausforderer Lewis Hamiltons im Rennen um den WM-Titel. An diesem Sonntag (15 Uhr, Sky und RTL) will der 23 Jahre alte Niederländer in seinem Red-Bull-Boliden Hamilton und Mercedes ärgern. Im ersten Rennen der Saison in Bahrain klappte das fast. Nach einem beinharten Zweikampf mit dem amtierenden Champion reichte es "nur" zu Platz zwei. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), spricht Verstappen unter anderem über die neue Saison - und die Tatsache, dass Talent nicht alles ausmacht.

Anzeige