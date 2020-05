Weltmeister Lewis Hamilton zum Formel-1-Neustart: "Alle verdammt eingerostet"

Weltmeister Lewis Hamilton hofft, dass der Neustart der Formel 1 so wird, als hätte es die Corona-Zwangspause nie gegeben. "Wir müssen so in Fahrt kommen, als hätten wir keines dieser Rennen verpasst", sagte der 35-Jährige in einem Video seines Mercedes-Teams. Er sei deshalb im engen Austausch mit dem Rennstall. "Unsere Herausforderung ist, wie wir das hinbekommen. Wir müssen dafür alle Werkzeuge nutzen, die wir haben", sagte Hamilton. Auch zu den von ihm ungeliebten Einsätzen im Simulator sei er deshalb bereit.