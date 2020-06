Formel 1 plant Änderungen bei Startaufstellung und Siegerehrung - Sportchef Brawn: "Der neue Standard"

Keine Fahrerparade, kein Umhergewimmel in der Startaufstellung

Genauso schloss er eine Startaufstellung aus, auf der wie bisher hunderte Teammitglieder und Gäste umherwimmeln. „Die Praxis, die wir in der Vergangenheit hatten, kann es einfach nicht geben“, sagte Brawn. Es gebe dennoch viele Wege für ein das Publikum ansprechendes Grand-Prix-Format, „ohne Gesundheit und Sicherheit zu gefährden“. Er ergänzte: "Das ist der neue Standard." Es sei ungewiss, wie lange es so bleiben werde.

Die Formel 1 will am 5. Juli mit einem Rennen im österreichischen Spielberg ihre Saison starten. Bislang stehen acht Grand Prix in Europa fest im neuen Kalender. Insgesamt plant die Rennserie mit 15 bis 18 WM-Läufen bis Mitte Dezember. Erst am Freitag war bestätigt worden, dass es wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie 2020 keine Rennen in Aserbaidschan, Singapur und Japan geben werde.