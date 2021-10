Die letzten Formel-1-Strecken im Check: Warum Mercedes am Ende die Nase vorn hat

Der WM-Zweikampf zwischen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton in der Formel 1 spitzt sich vor dem Rennen in den USA zu. Zwar geht der Niederländer als Führender in die verbleibenden sechs Rennen, jedoch hat Mercedes momentan die besseren Voraussetzungen, meint SPORTBUZZER-Reporterin Karin Sturm. Die verbleibenden Strecken im Check.