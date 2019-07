Twitter-Posse um Kündigung: Titelsponsor von Formel-1-Team sorgt für Wirbel

Diese Entscheidung hat das Formel-1-Team Haas getroffen wie ein Schlag: Der Getränkehersteller Rich Energy, Titelsponsor des Rennstalls, hat am Donnerstag via Twitter seinen Ausstieg angekündigt. Dabei wählte das Unternehmen deutliche Worte - ohne davor mit Haas F1 Rücksprache gehalten zu haben. Doch dahinter steckte nicht mehr als eine große Posse.

In der Mitteilung sprach Rich Energy davon, dass man den Sponsoringvertrag mit dem Team "wegen schlechter Leistungen" beenden möchte. Und weiter: "Wir wollen redbullracing schlagen, und in Österreich hinter WilliamsRacing zu landen, ist inakzeptabel." Komplett verrückt war allerdings die Aussage, dass das Unternehmen sich an der "Political Correctness" des Rennstalls störe. "Das hemmt unser Geschäft", schrieb Rich Energy dazu.