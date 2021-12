Formel-1-Titelcheck: Wo Verstappen Vorteile hat und warum Hamilton am Ende doch gewinnt

Lewis Hamilton zum achten Mal oder mit Max Verstappen endlich ein neuer Formel-1-Weltmeister? Ein Vergleich der beiden Titelkandidaten vor dem Traumfinale in Abu Dhabi am Sonntag (14 Uhr, Sky) zeigt: Obwohl der Niederländer große Teile der Saison beherrschte, spricht jetzt im Finale doch einiges für Hamilton. So fuhr der Titelverteidiger etwa im zweiten freien Training am Freitag als Tagesbester mehr als sechs Zehntel schneller als Verstappen auf Rang vier. Der Höhenflug mit dem neuen "Wundermotor" scheint sich also fortzusetzen. Aber die extreme Entschlossenheit des Niederländers könnte für eine Überraschung sorgen. Der Vergleich der beiden WM-Kontrahenten im Detail.

