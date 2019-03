Formel 1: Valtteri Bottas gewinnt Grand Prix von Australien, Vettel nur Vierter

Sebastian Vettel hat einen bösen Fehlstart in seine nächste Formel-1-Titeljagd erwischt. Beim Mercedes-Doppelerfolg von Überraschungssieger Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton reihte sich der Ferrari-Pilot am Sonntag im Auftaktrennen in Melbourne als Vierter unter den Geschlagenen ein. Auch Red-Bull-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden war im Albert Park als Dritter schneller als der Hesse, der in den vergangenen beiden Jahren noch in Australien gewonnen hatte. „Großartiger Job, Bravo“, funkte die Box Bottas ins Auto.