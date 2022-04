Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach erneutem Defekt außer sich: "Es ist eine Katastrophe"

Während Ferrari-Pilot Charles Leclerc nach seinem zweiten Saisonsieg überglücklich war, sah die Gefühlswelt bei Weltmeister Max Verstappen und Red Bull nach dem Grand Prix in Australien ganz anders aus. Der 24-Jährige musste seinen am Heck qualmenden Wagen in der 39. Runde stehen lassen, nachdem Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zufolge "massiv Benzin" ausgetreten war. "Vor uns stehen schwierige Zeiten", räumte der Österreicher ein. "Das sind kräftige Schmerzen." Anzeige

Schon im ersten Saisonrennen in Bahrain war Verstappen auf Position liegend mit einem Defekt ausgeschieden. "Zwei Ausfälle sind natürlich unglaublich", sagte er bei Sky und fügte an: "Wir haben viele Punkte verloren. Das ist wieder ein schlechter Sonntag." In den vergangenen Jahren sei er mit der Zuverlässigkeit des Autos immer zufrieden gewesen, "jetzt ist es eine Katastrophe. Es ist nicht, wie es sein muss. Wenn man um eine Meisterschaft kämpft, kannst du nicht schon zwei Ausfälle haben."