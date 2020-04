Fast verdoppelt: Formel 1 verlängert Zwangspause für Teams auf 63 Tage

Die Formel 1 hat die zwangsweisen Werksferien während der Coronavirus-Pandemie weiter verlängert. Die verordnete Pause, in der keine Arbeiten an der Entwicklung der Rennwagen erlaubt sind, wurde von 35 auf nun 63 Tage ausgedehnt. Dieser Beschluss des Weltrats des Internationalen Automobilverbandes Fia wurde am Dienstag bekanntgegeben. 50 Tage nach dem Beginn des sogenannten Shutdowns können die Rennställe anfragen, bis zu zehn Angestellte im Home Office an Langzeitprojekten arbeiten lassen zu dürfen.