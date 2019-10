Nach Horrorunfall mit Anthoine Hubert: Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa bangt um seine Beine

Correa war am 31. August in Spa in einen schlimmen Unfall verwickelt gewesen. Bei dem Horrorcrash in Belgien war der Franzose Anthoine Hubert ums Leben gekommen. Correa hatte sich unter anderem schwere Beinverletzungen zugezogen. Nach seiner ersten Operation in Lüttich lag er in Belgien auf der Intensivstation. Vor knapp einem Monat wurde er auf eine Spezial-Intensivstation in London verlegt, wo er aufgrund eines Atemstillstandes zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt wurde.