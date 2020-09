Formel-2-Gesamtsieg rückt näher: Mick Schumacher erneut auf Podest – Abbruch nach schwerem Crash

Mick Schumacher hat als Dritter im vorzeitig abgebrochenen Sprintrennen der Formel 2 in Sotschi seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Bei einem schweren Unfall in der siebten Runde war die Streckenbegrenzung am Sonntag so schwer beschädigt worden, dass der 20. Saisonlauf nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Als Sieger wurde der Chinese Guanyu Zhou gewertet, Platz zwei belegte der Russe Nikita Mazepin.