Formel-2-Entscheidung vertagt: Mick Schumacher landet bei erstem Bahrain-Rennen hinter Rivale Callum Ilott

Das Formel-1-Cockpit hat er schon sicher – um den Titel in der Formel 2 muss Mick Schumacher aber noch kämpfen: Die deutsche Motorsport-Hoffnung legte beim ersten von zwei Rennen zum Saisonabschluss in Bahrain zwar eine starke Aufholjagd hin, wurde am Ende aber "nur" Siebter. Da er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Briten Callum Ilott, der direkt vor ihm Sechster wurde, nicht ausbauen konnte, wird der Saisonsieger der Rennserie erst am Sonntag entschieden. Anzeige

Schumacher musste nach einem Crash im Qualifying von Position 18 starten und arbeitete sich letztlich elf Ränge nach vorne. Weil er sich auch noch zwei Punkte für die schnellste Rennrunde sicherte, errang er am Ende genau wie Ilott acht Punkte und steht in der Wertung mit weiter 14 Zählern Vorsprung an der Spitze. Das Rennen gewann der Japaner Yuki Tsunoda.

Schumacher am Sonntag mit besten Titelchancen