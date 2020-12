Nach Audi-Rückzug: Auch BMW fährt nur noch eine Saison in der Formel E

Auch BMW wird die Formel E nach der kommenden Saison verlassen. Der bayerische Autobauer kündigte seinen Ausstieg nach dann insgesamt sieben Jahren aus der ersten vollelektrischen am Mittwoch an. "Als Partner der ersten Stunde hat BMW das Formel-E-Projekt konsequent unterstützt und dessen Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgeschrieben", hieß es in der Bekanntgabe. "Gleichzeitig war die Formel E für die BMW Group von Anfang an immer ein Technologielabor für die Serie."

