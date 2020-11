Formel-1-Star Vettel enttäuscht auch im Regen von Istanbul - Stroll sichert sich erstmals Pole Position

Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Istanbul vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam am Samstag bei schwierigen Bedingungen mit zeitweise viel Regen nicht über Rang zwölf hinaus. Der 33-Jährige aus Heppenheim verpasste in Istanbul zum elften Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd der besten zehn Fahrer. Die Pole Position für das Rennen an diesem Sonntag (11.10 Uhr, RTL und Sky) sicherte sich erstmals in seiner Karrere Lance Stroll im Racing Point. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull vor Sergio Perez im zweiten Racing Point. "Ein großartiges Ergebnis für das Team. Etwas, was wir nicht wirklich erwartet hatten", sagte Perez. Stroll war euphorisch: "Ich kann es noch gar nicht richtig in Worte fassen."

Anzeige