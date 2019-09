Formkurve der Holstein Women befindet sich im Sinkflug

Nur im ersten Abschnitt zeigten die Kielerinnen ein paar gute Offensivaktionen, blieben aber ungefährlich. Für den Treffer zum 1:1, nachdem St. Pauli in der vierten Minute nach einem Stellungsfehler von Andrada Oprea in Führung gegangen war (4.), musste ein Strafstoß herhalten, den Samanta Carone nach Foul an Alina Steiner verwandelte (41.). Danach lief bei den Women nichts mehr.