Forsberg-Berater kritisiert RB Leipzigs Nagelsmann: "Falsche Position"

Leipzig. Emil Forsbergs Berater Hasan Cetinkaya hat Trainer Julian Nagelsmann von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kritisiert. Nach Meinung des 44-Jährigen hat der Coach seinen Schützling nicht richtig eingesetzt. "Emil hat diese Saison schon viele Tore gemacht, obwohl er auf der falschen Position gespielt hat. In der neuen Saison kann er das spielen, was er am besten kann", sagte Cetinkaya der Bild (Donnerstag).

