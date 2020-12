Forsberg fordert vor RB Leipzigs Auftritt in Istanbul: "Müssen mutig spielen"

Istanbul. RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg glaubt trotz der herausfordernden Situation fest an das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League. Vor dem Spiel bei Istanbul Basaksehir am Mittwoch (18.55 Uhr/DAZN) hob der schwedische Fußball-Nationalspieler die Stärken der Sachsen hervor. „Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben. Dann ist alles möglich. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen“, sagte Forsberg. Gewinnt Leipzig in Istanbul und eine Woche später gegen Manchester United, kann die Mannschaft aus eigener Kraft die K.o.-Runde erreichen.

Anzeige