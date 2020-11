Forsberg "ist ein großartiger Fußballspieler": Pressestimmen zum 2:1-Sieg von RB Leipzig gegen PSG

Leipzig. Dass es für Julian Nagelsmann im fünften Anlauf endlich zum ersten Sieg gegen Lehrmeister Thomas Tuchel gereicht hat, war für den Trainer von RB Leipzig nur ein Nebengeräusch. Vielmehr lobte der 33-Jährige seine Mannschaft nach dem letztlich verdienten 2:1 (1:1) gegen Paris Saint-Germain in der Champions League . Die kleine Ergebniskrise von zwei Niederlagen nacheinander ohne eigenes Tor scheint überwunden. Christopher Nkunku und Emil Forsberg hatten am Mittwochabend für die Tore gegen den französischen Meister gesorgt.

In der Königsklasse sind die Sachsen wieder im Soll. Punktgleich mit Manchester United ist Leipzig zur Halbzeit der Gruppenphase Zweiter, Paris und Istanbul Basaksehir haben mit jeweils drei Zählern die Hälfte der Ausbeute auf dem Konto. Das Rückspiel in Paris in drei Wochen könnte demnach bereits eine Vorentscheidung bringen. „Das Duell ist durch den Sieg nicht vorbei, aber natürlich fährt man mit etwas weniger Druck nach Paris“, so RB-Coach Julian Nagelsmann.