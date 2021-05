Forsberg macht's wie Gulacsi: Schwede will Vertrag bei RB Leipzig verlängern

Leipzig. Hasan Cetinkaya ist schwer beschäftigt in diesen Tagen. Der Spielerberater handelte erst für Peter Gulacsi eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig aus. Der ungarische Nationalkeeper bleibt bis 2025 in der Messestadt, ohne Ausstiegsklausel und zu verbesserten Bezügen. Der Club bestätigte die Personalie am Freitag.

