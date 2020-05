Forsberg nicht mit RB Leipzig in Quarantäne - Kein Einsatz gegen Freiburg

Leipzig. RB Leipzigs Star im offensiven Mittelfeld, Emil Forsberg, hat einen dicken Hals - sinnbildlich und im Wortsinn. Der 28-jährige schwedische Nationalspieler leidet - erneut - an einer eitrigen Angina, gehört im Hinblick auf's Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) nicht zur Quarantäne-Besatzung der Roten Bullen und fällt folgerichtig aus. Denn auflaufen darf beim Wiederbeginn der Bundesliga nur, wer sich zuvor gemeinsam mit seinem Team in die Corona-bedingte Abgeschiedenheit begeben hat. So will es das strenge Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL).

DURCHKLICKEN: So sieht es in der RB-Akademie aus Die Akademie verfügt über mehrere Rasen und Kuntsrasenplätze. ©

RB war am vergangenen Samstag in die Quarantäne gezogen, wählte für das etwas andere Trainingslager nicht eines der Luxushotels der Messestadt, sondern die eigene Akademie am Cottaweg. Dort fehlt es den Profis freilich an nichts. Denn neben Einzelzimmern für jeden der 55-köpfigen Truppe aus Kickern, Trainern, Physios und Co. gibt es ein Einzelzimmer. Das Freizeitangebot ist so schlecht nicht und weit entfernt von Alcatraz. Zum 40-Millionen-Euro-Gebäudekomplex gehört eine Turnhalle, ein Wellness-Bereich (Sauna, Kältekammer, Whirlpool), Fitnessstudio, Billardtisch, Dartscheibe, Tischtennisplatte. Zudem kümmert sich der inoffizielle Spielebeauftragte der Truppe, Stürmer Yussuf Poulsen, um die Freizeitgestaltung. Sein Motto: Weg von der Playstation hin zum gemeinsamen Zeitvertreib - natürlich mit Abstand.