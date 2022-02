Forsberg nur auf der Bank: So startet RB Leipzig ins erste Duell mit Real Sociedad

Leipzig. Ballbesitz ist das Motto, das RB Leipzigs Coach Domenico Tedesco für die Partie gegen Real Sociedad San Sebastian in den Europa-League-Playoffs ausgegeben hat. Umsetzen soll dieses Motto unter anderem ein Offensivtrio, zudem auch Dani Olmo gehört. Der Spanier trifft am Donnerstagabend (Anpfiff 21 Uhr) auf seine Landsleute, machte bereits vorab deutlich, besonders motiviert zu sein. Für gleich zwei andere Kreative ist dagegen kein Platz in der Startelf. Emil Forsberg und auch Dominik Szoboszlai sitzen erst einmal draußen.

Anzeige