Forsberg und RB Leipzig: „Es ist alles so gekommen, wie Ralf gesagt hat“

Leipzig. 168 Spiele, 38 Tore, 50 Assists: Emil Forsberg hat in über fünf Jahren bei RB Leipzig vieles miterlebt – den Aufstieg in die Bundesliga, den Einzug in die Champions League, in das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern und in das CL-Achtelfinale in dieser Saison. Im SPORTBUZZER-Interview spricht der 28-jährige unter anderem über die Rolle von Ralf Rangnick bei seinem Wechsel in die Messestadt, seinen Vater, die Corona-Zeit und seine Fähigkeiten als Kopfballungeheuer.