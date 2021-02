Forsbergs Einsatz fraglich: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel bei Hertha BSC

Leipzig. Belastungssteuerung bestimmt die Abläufe bei RB Leipzig in dieser Woche noch stärker als sonst. Klar, denn für die Messestädter beschließt das Gastspiel bei Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) eine Englische Woche. Julian Nagelsmann will seine Bundesliga-Profis deshalb erst am Tag vor der Auswärtspartie Elf-gegen-Elf spielen lassen. Langeweile herrscht dennoch nicht. Der RB-Coach wird mit seinen Schützlingen allgemeine Inhalte besprechen, damit es bei der „Alten Dame“ mit drei Punkten klappt. „Ich denke, wir können frohen Mutes nach Berlin fahren. Unsere Bilanz bei der Hertha ist gut. Jetzt gilt es, diese zu bestätigen“, schaut der Trainer mit Vorfreude auf das Match. Anzeige

RB hat alle vier bisherigen Auswärtsspiele im Olympiastadion gewonnen, mit Ergebnissen, die sich durchaus sehen lassen können. In der letzten Auswärtspartie schossen die Roten Bullen vier Tore, im Mai 2018 machten sie sogar das halbe Dutzend voll. Insgesamt trafen die Sachsen in der Hauptstadt 17 mal, kassierten selbst lediglich fünf Treffer. Die Chancen stehen also so gesehen nicht schlecht für RB, zumal dem Trainer beinahe sein voller Kader zur Verfügung steht.

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Benjamin Henrichs: Der rechte Verteidiger könne nach Berlin mitfahren, freute sich der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. Auch beim Champions-League-Achtelfinale gegen Liverpool (0:2) war Henrichs schon dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Gegen Hertha BSC könnte das anders sein.

Emil Forsberg: Der Schwede unterzieht sich am Freitag noch einem Test mit dem Reha-Trainer unterziehen. „Wenn dieser Test gut ausfällt, wird er wieder zum Team stoßen und am Abschlusstraining teilnehmen können“, hofft Nagelsmann. In diesem Fall wäre Forsberg auch ein Thema für das Duell mit Hertha.



Dayot Upamecano: Der Abwehrchef der Roten Bullen hat kleinere Probleme im Knie. „Wir gehen davon aus, dass es nur ein Problem für das Training sein dürfte. Bis Sonntag sollte es wieder klappen“, so der Bullen-Coach zuversichtlich.