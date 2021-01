Fortuna-Boss Klaus Allofs gibt Einblicke in Sponsoren-Akquise und Transfer-Abläufe

Klaus Allofs hat Einblicke in die Sponsoren-Akquise und Transfer-Abläufe bei Fortuna Düsseldorf gegeben. Hinsichtlich der Suche nach neuen Geldgebern betonte der Ex-Nationalspieler, der seit vergangenem September als Vorstand beim Bundesliga-Absteiger tätig ist, dass sein Name allein nicht als Türöffner genüge. "Das war vielleicht der Eindruck, der überall vorherrschte. Nach dem Motto: Da kommt einer, der legt die Hand auf, und schon wird alles besser. So ist es natürlich nicht", sagte der 64-Jährige dem Kicker: "Den Fan von Fortuna Düsseldorf muss ich nicht überzeugen. Aber alle anderen natürlich schon, die auch die Möglichkeit haben, sich finanziell woanders zu engagieren. Wir müssen den Leuten erklären, warum es ein sinnvolles Engagement ist, bei und mitzumachen."

