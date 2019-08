Ran an das erste Rhein-Duell in dieser noch jungen Saison! Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) eröffnet quasi die rheinischen Festspiele - und lässt beiden Teams die Chance, ihre Start-Siege zu vergolden.

Vor allem Fortuna Düsseldorf läuft am Samstag mit stolz geschwellter Brust in die Merkur-Spiel-Arena ein. Die Fortunen beendeten mit dem 3:1 bei Werder Bremen eine ihrer längsten Negativ-Serien in der Bundesliga. Zuletzt hatten die Düsseldorfer 1977 im Weserstadion gewonnen, Am 22. April 1977 gewann man in einem Flutlichtspiel an einem Freitagabend mit 2:0 durch Tore von Dieter Brei und Klaus Allofs mit 2:0. Trotz dieses Freudentags an der Weser mahnt Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel vor dem Spiel gegen Bayer: ,,Wir dürfen nicht so viele Chancen zulassen wie in Bremen, nur dann haben wir auch gegen Leverkusen eine Chance. Gelingt uns das nicht, werden wir sicher mehr Gegentore bekommen als letzte Woche." Die letzten vier Liga-Duelle gegen die Bayer-Elf verlor Fortuna Düsseldorf allesamt. In Düsseldorf wartet man seit sechs Partien auf einen Erfolg gegen die Mannschaft aus Leverkusen. Den letzten Fortuna-Heimsieg gab es im Mai 1990. Auch nicht gerade vorgestern...

Das Trikot-Ranking der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf Der 1. FC Köln darf sich über den ersten Titel der Saison freuen. ©

Anzeige

Bayer Leverkusen kommt mit einem schleppenden 3:2-Erfolg gegen den SC Paderborn nach Düsseldorf. ,,Zumindest morgen hat das einen Hauch von Spitzenspiel, wir freuen uns darauf", sagte Bayer-Coach Peter Bosz (55) am Freitag in der Pressekonferenz, ,,es wird bestimmt ein schönes Spiel gegen Fortuna." Geht es nach dem Willen der Bayer-Bosse, so soll der Niederländer, der im Januar 2019 für Heiko Herrlich übernahm und Leverkusen in die Champions League zurückführte, über 2020 hinaus bleiben. Das bestätigte Bayer-Sportchef Simon Rolfes dem Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe). ,,Das Ziel ist natürlich, dass der Trainer noch länger bei uns bleibt", erklärte der ehemalige Nationalspieler, ,,beide Seiten sind sehr zufrieden das ist eine gute Grundvoraussetzung."

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 4 und HD. Reporter in Düsseldorf: Tom Bayer. Redakteur in der Konferenz: Florian Schmidt-Sommerfeld.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen gibt es am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 22.45 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF. Der seit dieser Saison ebenfalls ausführende Streamingdienst DAZN zeigt nach dem Abpfiff ebenfalls Highlights des Spiels im Zusammenschnitt.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.