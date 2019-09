Fortuna-Boss Lutz Pfannenstiel: "Drei Mannschaften finden, die schlechter sind als wir"

Für Fortuna Düsseldorf geht es nach Aussagen von Sportchef Lutz Pfannenstiel trotz Platz zehn in der Vorsaison diesmal in der Bundesliga nur um den Klassenerhalt. "Wir dürfen den Blick auf die Realität nicht verlieren. Wir sind eine Mannschaft, wie viele andere auch, die gegen den Abstieg kämpft. Das wussten wir vom ersten Tag an", sagt Pfannenstiel dem TV-Sender Nitro. Das Hauptziel der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel sei daher, "dass wir drei Mannschaften finden, die schlechter sind als wir", sagte Pfannenstiel.