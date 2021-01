Ex-96-Trio blüht in Düsseldorf auf - und hat das "Derby" gegen Braunschweig vor der Brust

Da wäre einmal Prib , der mit sieben Jahren die längste Zeit in Hannover verbrachte. Am 25. April 2017 feierte 96 erstmals seit 19 Jahren einen Derbysieg gegen den Erzrivalen aus Braunschweig. Prib war es, der die Ecke zum 1:0-Siegtreffer punktgenau auf den Kopf von Niclas Füllkrug schlenzte. Eine Erinnerung, die er kurz vor seinem 96-Abschied noch einmal auf Instagram postete, mit dem Titanic-Soundtrack unterlegt.

Dann wäre da Karaman . Der trug sich in derselben Saison (2016/17) in die Derbyhistorie ein - im Hinspiel in Braunschweig. Da lagen die Roten zunächst 0:2 hinten. Doch Martin Harnik erzielte den Anschlusstreffer, und Karaman besorgte mit einem platzierten Schuss aus der zweiten Reihe für den umjubelten Ausgleich (66.).

Fortuna nach schwachem Start im Hoch

Am Montag wird es zumindest für Prib, Karaman und Hoffmann also ein kleines "Derby" in Braunschweig, wenn auch im Düsseldorfer Trikot. Eine gewisse Extramotivation ist zu erwarten, obwohl die sportliche Perspektive Anreiz genug sein dürfte.

Denn für die Fortuna läuft es nach holprigem Saisonstart - inklusive klarer 0:3-Pleite in Hannover - mittlerweile im Unterhaus. Am Montag gewann der Absteiger gegen den SC Paderborn (2:1) sein fünftes Spiel in Folge, mit allen drei Ex-96ern in der Startelf. Karaman bereitete das erste Tor vor und erzielte das zweite selbst. Hoffmann hielt die Defensive gewohnt zuverlässig zusammen. Und Prib, der den Saisonstart verletzt verpasste, holte auf der Doppelsechs in seinem siebten Einsatz für Fortuna den sechsten Sieg.