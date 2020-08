Nach Corona-Fällen: Quarantäne bei Fortuna Düsseldorf wird weitestgehend aufgehoben 

Nach zwei Corona-Fällen beim Bundesliga -Absteiger Fortuna Düsseldorf wird die vom Gesundheitsamt verordnete, häusliche Quarantäne für das Team größtenteils wieder aufgehoben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Durch eine aufwendige Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes und ein funktionierendes Hygienekonzept der Fortuna müssen lediglich einige Personen in Quarantäne bleiben", hieß es in der Mitteilung.

Am Montag werden die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam erneut auf das Covid-19-Virus getestet – nach den Ergebnissen werden alle weiteren Maßnahmen entschieden. "Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Gesundheitsamt in Düsseldorf, das durch eine schnelle und gewissenhafte Kontaktverfolgung identifizieren konnte, wer als sogenannte 'Kontaktperson 1' gilt und wer nicht", sagte Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Ulf Blecker.

Laut Blecker habe sich gezeigt, "dass unser Hygienekonzept funktioniert und eine Nachverfolgung in kurzer Zeit möglich" sei. "So muss nun lediglich eine kleine Personenzahl in der häuslichen Quarantäne bleiben. Wir sind nun weiter in einem sehr engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und werden die Situation sehr detailliert und gewissenhaft beobachten. Weiterhin hoffen wir, dass die positiv getesteten Personen einen milden Krankheitsverlauf haben", sagte der Klubarzt. Am Freitagabend waren nach einem Testspiel der Rheinländer beim Oberligisten TSV Meerbusch bekannt geworden, dass sich zwei Spieler mit dem Coronavirus angesteckt hatten.