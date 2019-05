Transfercoup für die Fortuna? Düsseldorf angeblich mit Interesse an Russland-Star Fedor Smolov

Das wäre ein echter Transfercoup für die Fortuna! Der Bundesliga-Aufsteiger soll Interesse an Russland-Knipser Fedor Smolov haben. Dies berichtet der Express. Der Profi in Diensten von Lokomotiv Moskau ist einer der bekanntesten Spieler in Russland und stand auch bei der Heim-WM 2018 im Kader des Gastgebers. In der russischen Liga erzielte der 29-Jährige bisher sechs Tore in 20 Spielen. Der Marktwert von Smolov beträgt laut transfermarkt.de knapp 12,5 Millionen Euro, der Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis Sommer 2022.