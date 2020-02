Fortuna-Boss Lutz Pfannenstiel erklärt Entlassung von Friedhelm Funkel: "Leben in einer Leistungsgesellschaft"

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hat sich rund zwei Wochen nach der überraschenden Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel über die konkreten Beweggründe für die Entscheidung geäußert. "Er verdient eine enorme Wertschätzung. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Die Ergebnisse und die Art und Weise unseres Spiels haben zuletzt einfach nicht gestimmt", sagte der 46 Jahre alte Ex-Torwart im Interview mit Spox und Goal. Allerdings betonte Pfannenstiel, dass Funkel "viel für die Fortuna getan" habe. "Er hat Düsseldorf in einer schlechten Phase übernommen und zu Erfolgen geführt. Das wird nie jemand in Frage stellen", meinte der Sportchef des Bundesligisten.