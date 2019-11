Fortuna Düsseldorf will zeitnahe Vertragsverlängerung mit Trainer Friedhelm Funkel

Friedhelm Funkel führte Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga und schaffte im Folgejahr den Klassenerhalt mit seiner Mannschaft - nun will der Klub den Vertrag mit seinem Trainer zeitnah verlängern. "Wir haben alle gemerkt, dass zusammen gefunden hat, was zusammen gehört", erklärte Vorstandschef Thomas Röttgermann am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Bundesligisten. "Wir haben vereinbart, nicht erst im Trainingslager über eine Verlängerung zu verhandeln", sagte Röttgermann in Anspielung auf die Probleme im vergangenen Jahr. "Bereits in den letzten Tagen haben die Gespräche begonnen und ich habe ein gutes Gefühl."