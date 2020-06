Bei Düsseldorf-Klassenerhalt: Ex-Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel kassiert - dank neuem Vertrag

Ende Januar war die Ära von Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf und damit auch in der Bundesliga zu Ende . Das Trainer-Urgestein musste seinen Hut bei den Rheinländern nehmen, die tief im Abstiegskampf steckten. Für ihn übernahm Uwe Rösler - doch den Tabellenkeller verließ Fortuna auch unter dem neuen Coach nicht. Funkel drückt seinem Ex-Klub weiterhin die Daumen, dass am letzten Spieltag der Relegationsrang 16 gefestigt und anschließend in zwei Spielen gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga der Klassenerhalt erreicht wird. Das lohnt sich für den 66-Jährigen nämlich auch finanziell!

Wie die Bild berichtet, wird der Funkel-Vertrag in diesem Falle um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021 verlängert - obwohl der Trainer entlassen wurde. Dadurch winken dem gebürtigen Neusser insgesamt 500.000 Euro. Gegenüber dem Blatt bestätigte er zwar nicht die Summe, indirekt aber die Klausel. Er sagte: "Ich drücke Fortuna die Daumen. Es geht mir nicht um das Geld. Ich kann mir auch so ein Butterbrot kaufen. Mir geht es darum, dass durch einen Abstieg nicht das kaputt geht, was in den letzten vier Jahren aufgebaut wurde.”