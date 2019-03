Die Hinspiel-Begegnung mit dem 7:1 der Frankfurter Eintracht gegen die Fortuna ist den Fans in Hessen noch in bester Erinnerung. Top-Torjäger Luka Jovic (21) erzielte in diesem denkwürdigen Spiel einen Fünfer-Pack und wurde zum ersten Eintracht-Spieler, dem fünf Treffer in einer Partie gelangen. Für seine fünf Buden benötigte der Serbe gerade mal fünf Torschüsse, gelebte Effektivität. Fortunas Trainer-Veteran Friedhelm Funkel (65) musste ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, den er 2005 in die Bundesliga und 2006 via Pokalfinale nach Europa geführt hatte, erstmals sieben Gegentore als BL-Trainer hinnehmen.

30. März 1964, 1. FC Saarbrücken – Borussia Dortmund 2:1: In der Premierensaison wurde der Ostermontag für Nachholspiele frei gehalten. Das erste von vieren an diesem Tag stieg in Saarbrücken (Anpfiff 14.30 Uhr), wo das Schlusslicht vor 18.000 Zuschauern seinen ersten Heimsieg in der Bundesliga feierte. Das erste Montagstor schoss aber der Dortmunder Lothar Emmerich (Foto). © Muras

Ein solches Ergebnis ist im Rückspiel am Montag nicht zu erwarten. Die Frankfurter sind zwar im Jahr 2019 noch ungeschlagen, doch die Fortuna hat sich seit dem Debakel in der Commerzbank Arena mehr als stabilisiert und wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Vor heimischer Kulisse lehrte die Funkel-Elf vor allem den Titelfavoriten Borussia Dortmund (2:1) das Fürchten. Es war die erste Niederlage des BVB in dieser Saison. ,,Es wird wichtig sein, eine Top-Leistung abzurufen", will Eintracht-Coach Adi Hütter (49) keine Ausreden vor dem Spiel in San Siro gelten lassen, ,,wir wollen uns am Ende nicht vorwerfen lassen, nicht alles gegeben zu haben." Mit einem Auswärtserfolg könnte Frankfurt wieder auf Rang fünf springen und Bayer Leverkusen überholen, das am Sonntagabend mit 3:2 in Hannover gewann. Düsseldorf könnte im Falle eines Sieges bis auf zwei Zähler an Platz neun und Werder Bremen heranrücken und bei dann 15 Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz sämtliche Zweifel am Liga-Erhalt beseitigen. Die positive Entwicklung in der Rückrunde freut Friedhelm Funkel: ,,Meine Mannschaft ist nicht mehr die Mannschaft aus der Hinserie, sie hat an Erfahrung und Selbstvertrauen gewonnen."