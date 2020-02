Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach live im TV und Online-Stream sehen

Stürmisch wurde es in der Vorwoche bei Gladbach nur aufgrund der Wetterlage, die das Derby gegen den 1. FC Köln verhinderte. Am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) steht das nächste Nachbarschaftsduell - diesmal mit Fortuna Düsseldorf - an. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl misst dem 50. Bundesligaspiel gegen die Düsseldorfer eine besondere Bedeutung zu: "Aufgrund der Nähe ist natürlich eine besondere Brisanz vorhanden. Wir wollen natürlich hier am Niederrhein die Nummer eins bleiben", sagte Eberl. Auch eine Niederlage der Borussia wird daran nichts ändern, denn derzeit klaffen 22 Zähler zwischen den beiden Kontrahenten.

Sturmtief "Sabine" verhinderte am vergangenen Spieltag den Gladbacher Sprung auf Platz drei. Mit einem Punktgewinn gegen den 1. FC Köln wäre das Team von Marco Rose am BVB vorbeigezogen, hätte zugleich den Abstand auf das Spitzenduo RB Leipzig und Bayern München verkürzt. Vor dem Nachholspiel am 11. März gilt es für Gladbach die ordentliche Ausgangsposition zu verteidigen - möglichst mit einem Dreier gegen Düsseldorf. "Wir wollen oben dranbleiben. Das bedeutet, dass wir auch die drei Punkte wollen", meinte Coach Rose, der auf den gesperrten Alassane Plea verzichten muss. Nach der starken Auswärtsleistung beim 2:2 in Leipzig wolle man so viel möglich aus dem Spiel mitnehmen, so der 43-Jährige. "Das ist die Herausforderung".

Gleichzeitig erwartet Rose nach der Amtsübernahme von Uwe Rösler erste Auswirkungen der Handschrift des neuen Coaches. "Mit dem neuen Trainer hat sich die Herangehensweise der Fortuna ein Stück weit geändert. Sie werden uns hoch attackieren und schnell umschalten", sagte der Gladbacher Übungsleiter. Klar ist: Die abstiegsbedrohten Düsseldorfer benötigen dringend Punkte im Tabellenkeller. Nach zwei Remis in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt und in Wolfsburg (jeweils 1:1) sowie dem Pokalerfolg in Kaiserslautern (5:2) unter seiner Regie, macht sich Trainer Rösler um die Einstellung seiner Schützlinge keine Sorgen. "Wir wissen genau, um was es geht und spielen um unser Leben. Das kann ich schon versprechen", gab sich der Nachfolger von Friedhelm Funkel kämpferisch.

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Kai Dittmann. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach ist im Free-TV am Samstag zuerst im Aktuellen Sport-Studio des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Kann ich Düsseldorf gegen Gladbach im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Düsseldorf gegen Gladbach über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Gladbach bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Düsseldorf-Spiel gegen Gladbach im Liveticker?