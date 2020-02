Fortuna-Torwart Kastenmeier nach Elfmeter-Wirbel gegen Hertha: "Wozu haben wir den Videobeweis eigentlich?"

Piatek und Cunha krönen mitreißende Aufholjagd: Hertha BSC punktet nach 0:3-Rückstand in Düsseldorf

Zeitlupen belegten, dass Kastenmeier Piatek beim Herauslaufen klar berührte, davor aber auch leicht den Ball spielte, den der Pole sich vorgelegt hatte. Das Foul war dennoch klar, so dass Stieler auf den Punkt zeigte. "Ich spiele klar erst den Ball", grollte Kastenmeier, der mit der Beurteilung des Schiedsrichters alles andere als einverstanden war. Der Videoschiedsrichter verzichtete allerdings darauf, in der Situation einzugreifen - mutmaßlich, weil es sich nicht um eine klare Fehlentscheidung handelte.

Kastenmeier über Stieler: "Habe ihm gesagt, er soll sich die zwei Minuten nehmen"

Akzeptieren wollte Kastenmeier, der seit Beginn der Rückrunde den verletzten US-Amerikaner Zack Steffen vertritt, das freilich nicht. "Wozu haben wir den Videobeweis eigentlich?", fragte der 22-Jährige bei DAZN. "Ich habe ihm gesagt, er soll sich die zwei Minuten nehmen und nach draußen gehen", sagte er an die Adresse von Stieler. Der Unparteiische tat ihm diesen Gefallen nicht. Stieler blieb bei seiner Einschätzung, der VAR in Köln griff nicht ein - und Piatek verwandelte den fälligen Foulelfmeter gegen Kastenmeier.

