Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Holstein kämpft unter geschlossenem Dach um Big Points

Die Uhr tickt, die Spannung steigt. Um 20.30 Uhr beginnt das Top-Spiel der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. Feiern die auswärts als einziges Team im Unterhaus bei nur fünf Gegentreffern in neun Begegnungen ungeschlagenen Störche am Ende ihren sechsten Auswärtssieg in der Fremde, distanzieren sie den Bundesliga-Absteiger auf sieben Zähler und rücken selbst auf zwei Punkte an den Liga-Primus Hamburger HSV heran.Die wichtigste Meldung kurz vor dem Anpfiff: Egal, ob es am Rhein schneit, egal, wie tief die gefühlten Temperaturen sind – die Partie findet auf jeden Fall statt. Denn das Dach der Merkur Spiel-Arena ist geschlossen (siehe Bild unten).

