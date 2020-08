Transfer von Kaan Ayhan zu Sassuolo perfekt! Fortuna Düsseldorf vermeldet "finanziell sehr erfreuliches Ergebnis"

Die Hängepartie um den Wechsel von Abwehrchef Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf zu US Sassuolo ist beendet. Der Bundesliga -Absteiger vermeldete am Sonntagmittag, dass er sich mit dem Klub aus der italienischen Serie A auf eine Ablösesumme verständigt habe und der Transfer somit perfekt sei. Zuletzt hatte es zwischen den beiden Vereinen noch Unstimmigkeiten bezüglich des rechtzeitigen Eingangs einer Bankbürgschaft und der damit verbundenen Aktivierung von Ayhans bis Ende Juli befristeter Ausstiegsklausel in Höhe von zwei Millionen Euro gegeben.

"Wir sind sehr froh, dass wir nicht zuletzt aufgrund unserer konsequenten Haltung nun eine Einigung mit US Sassuolo erzielt haben, mit der wir aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sind. Unsere Bewertung der Transfer-Situation hat sich damit als vollkommen richtig erwiesen", sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein und erklärte, dass Nachverhandlungen mit Sassuolo erfolgt seien: "Wir haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass wir Kaan Ayhan keine Steine in den Weg legen möchten, sondern als Vorstand dazu verpflichtet sind, den gesamten Transfer sorgfältig zu prüfen. Das hat in diesem Fall dazu geführt, dass wir im Rahmen der weiteren Verhandlungen ein für den Verein finanziell sehr erfreuliches Ergebnis erzielt haben."