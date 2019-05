Kreuzbandriss: Düsseldorf-Leistungsträger Kevin Stöger schwer verletzt

Fortuna Düsseldorf muss wahrscheinlich ein halbes Jahr auf seinen Mittelfeldspieler Kevin Stöger verzichten. Der 25 Jahre alte Österreicher zog sich am Samstag in der Saison-Abschlussbegegnung mit Absteiger Hannover 96 (2:1) in der Endphase einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

„Das ist eine sehr bittere Diagnose. Ich habe Kevin in einem persönlichen Gespräch die volle Unterstützung des gesamten Vereins zugesichert“, sagte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel am Sonntag. Die Rheinländer erklärten, den 2020 endenden Vertrag mit Stöger langfristig verlängern zu wollen. Dabei befände man sich seit einiger Zeit in sehr guten Gesprächen.

Mittelfeldspieler kam 2018 aus Bochum

Der Mittelfeldspieler war vor der Saison vom VfL Bochum in die Landeshauptstadt gewechselt und gehörte zu den Leistungsträgern der abgelaufenen Saison, in der die Fortuna unter Trainer Friedhelm Funkel souverän den Klassenerhalt einfuhren. Stöger absolvierte in der Saison 28 Spiele, schoss zwei Tore und bereitete neun weitere Treffer für seine Teamkollegen vor.

