Fortuna Düsseldorf lässt Punkte bei Eintracht Braunschweig - müdes Remis am Montagabend

Auch in der zweiten Halbzeit das selbe Bild: Braunschweig stand extrem tief, während Düsseldorf die Lücke suchte. Diese fand aber weder Henning, Karaman noch sonst einer im Kader des Aufstiegsaspiranten. Nach fünf Siegen in Serie in der zweiten Liga ließ die Fortuna somit wichtige Punkte im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga liegen - zumal auch Holstein Kiel und der Hamburger SV am Wochenende nicht gewinnen konnten. So rückt an der Tabellenspitze alles noch enger zusammen. Braunschweig konnte derweil im Tabellenkeller zumindest den FC St. Pauli vorerst auf Distanz halten.