Fortuna Düsseldorf leiht US-Keeper Steffen von ManCity aus - Zwei weitere Spieler vor Wechsel

Fortuna Düsseldorf hat Torhüter Zack Steffen vom englischen Meister Manchester City ausgeliehen. Der 24 Jahre alte Nationalkeeper der USA erhält bei der Fortuna einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit. Steffen, der in der Jugend bereits für den SC Freiburg spielte, war in der vergangenen Saison noch für Columbus Crew 13 mal in der Major League Soccer aktiv.