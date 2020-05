Düsseldorf-Sportchef Pfannenstiel fordert Umdenken nach Corona-Krise: Darf kein "Weiter so" geben

Am Samstag geht es in der Bundesliga wieder los. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel von Bundesliga-Klub Fortuna Düsseldorf fordert für den Neustart ein Umdenken in allen Bereichen des Fußballs. "Das gesamte Geschäft muss sich hinterfragen. Ein 'Weiter so' kann und darf es nicht geben", sagte Pfannenstiel im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit und vor allem Demut."