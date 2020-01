Offiziell: Fortuna Düsseldorf bestätigt Aus von Trainer Friedhelm Funkel - Das sagt Lutz Pfannenstiel

Fortuna Düsseldorf hat die Trennung von Friedhelm Funkel, über die am Mittwoch zuerst die Bild berichtet hatte, bestätigt. Das Training am Mittwochvormittag sollte Co-Trainer Thomas Kleine leiten. Der 66 Jahre alte Trainer war im März 2016 nach Düsseldorf gewechselt und führte die Fortuna 2018 zum Aufstieg in die Bundesliga. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel äußerte sich in einer Pressemitteilung zum Aus von Funkel. "Wir alle wussten, dass unser zweites Bundesligajahr sehr schwer werden wird und wir im Abstiegskampf stecken werden. Der gesamte Verlauf der Saison hat uns aber gezeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben, auf Strecke die nötigen Punkte zu holen", sagte Pfannenstiel.