Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Die Tabellenführung winkt für RB Leipzig! Zu Gast bei Fortuna Düsseldorf kann das Team von Julian Nagelsmann am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zumindest vorübergehend an die Spitze des Tableaus klettern. Bei einer Niederlage Gladbachs am Folgetag beim VfL Wolfsburg reicht zur endgültigen Übernahme von Platz eins sogar ein Remis.

Die Gruppenphase der Champions League hat Leipzig als Tabellenerster abgeschlossen und steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale der Königsklasse. Beim 2:2 in Lyon gaben die Sachsen eine zwischenzeitliche 2:0-Führung noch aus der Hand. Als "träge und schlampig" betitelte Trainer Nagelsmann den Auftritt seiner auf fünf Positionen veränderten Mannschaft im Nachhinein und wird daher in Düsseldorf aller Voraussicht nach wieder auf seine Stammelf setzen. Diese präsentierte sich zuletzt bärenstark, gewann die zurückliegenden sechs Pflichtspiele auf nationaler Ebene und erzielte dabei im Schnitt mehr als vier Treffer. Auch deshalb fehlt nur ein Zähler zu Spitzenreiter Gladbach.

Für Gastgeber Düsseldorf sind die Leipziger nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Verfassung ein Angstgegner. In sechs Duellen konnte die Fortuna noch kein einziges Mal gegen Leipzig gewinnen, ging viermal als Verlierer vom Platz. Nach dem 0:5 gegen den BVB rutschten die Rheinländer zudem auf Rang 16 ab und benötigen dringend Zählbares im Tabellenkeller. "Wir müssen in Leipzig eine viel bessere Leistung auf den Platz bringen als in der zweiten Halbzeit in Dortmund. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Unsere Fans müssen und werden uns helfen, den Leipzigern einen großen Kampf zu liefern", hofft Trainer Friedhelm Funkel auf die Unterstützung des eigenen Anhangs und fordert eine Leistungssteigerung seines Teams. Gegen die Gipfelstürmer aus Leipzig braucht die Fortuna eine große Überraschung.

​51 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Joshua Kimmich, Ante Rebic und Daniel Frahn spielten für RB Leipzig. Der SPORTBUZZER zeigt 50 ehemalige RB-Profis und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga und HD. Reporter ist Martin Groß. Die TV-Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Kann ich Düsseldorf gegen Leipzig im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Düsseldorf gegen Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Düsseldorf-Spiel gegen RB Leipzig im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Fortuna Düsseldorf gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.