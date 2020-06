Düsseldorf und Mainz fordern Umverteilung der TV-Gelder: "Sonst wird es die Liga so nicht mehr geben"

Meisterschaft, Abstiegskampf, deutsche Legionäre: Das ist der Stand in der Serie A

Mit Hinweis auf die gesunkenen Einnahmen warnte Röttgermann vor weiteren finanziellen Problemen. "Bei 13 Klubs drohte in der Corona-Krise die Insolvenz, trotz ständig steigender TV-Gelder. Mindererlöse bereits in der kommenden Saison verschärfen noch die Situation." Das Argument, die deutschen Top-Klubs müssten mit Geld versorgt werden, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben, gehe ins Leere und sei ein klassischer Trugschluss, so Röttgermann.